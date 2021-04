Del saken





MDG er i vinden, og sykkelveier fortrenger annen ferdsel. Selv trær må vike plassen for sykkelen.

At syklister utgjør en fare for seg selv i trafikken er vel dokumentert, men det er lite forskning på hvor farlig sykkelen er for syklisten selv. NHI skriver hvis en sykler regelmessig og har et lavt styre så kan det forårsake en nedsatt følelse i underlivet. Med det resultat at kvinnelige syklister kan oppleve mindre seksuell nytelse. Hvis styret er lavt så legger det press på nerver og blodårer i underlivet.

Men det er ikke bare kvinner som tar skade av sykling, menn kan også få stor slitasje av setet. Det skaper nerveforstyrrelser i kjønnsorganene, som igjen vil resultere i redusert følsomhet og i verste fall impotens.

Forskerne tok for seg 48 kvinnelige konkurransesyklister som syklet minst 16 kilometer i uken. Ingen av dem var gravide eller hadde kommet i overgangsalderen. De ble sammenlignet med et utvalg av kvinner som bedrev løping som idrett. Da fant de ut at syklistene hadde mindre følelse i underlivet.

Årsaken tror de er at styret på sykkelen er plassert lavere enn setet, og at det forårsaker et press på underlivet. Som igjen medførte svekkede signaler fra nervetråder i området og forårsaker nedsatt følelse i underlivet. Men de anfører at det er behov for mer forskning på området.