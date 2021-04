Del saken





Det er noen likheter mellom de som troller på nett, og personer med sadistiske, psykopatiske eller machiavellianistiske personligheter.

Dette begrunner forskerne med at trollene bruker andre til sin egen fordel. Men på forskjellige måter, noen trekk er tydelige, som for eksempel de som søker beundring, det er noe man gjenfinner i narsissisme. Eller individer som er ufølsomme og mangler evne til tenke på andre, det er vanlig blant psykopater. Noen kan fremstå som manipulerende og utnytter andre, det kan falle under diagnosen machiavellianisme. Og ikke mist de som er ufølsomme og onde, det er vanlige trekk hos sadister, skriver NHI.

Troll er noen som brått kommer inn i samtaler på nett for å forstyrre eller skape uro.

Blant troll er sadister mest vanlig, og det på grunn av oppførsel. Sadister er de som oftest svarer på at trolling er deres interesse på nett. Forskningen viser at forbindelsen mellom sadisme og trolling var så sterk, at de tror at nettroll er prototypiske-hverdags-sadister.

Et trolls hensikt er å være plagsom, og reaksjoner gir dem glede. Det som som irriterer troll mest er å bli oversett, da mister de interessen og forsvinner.