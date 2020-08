Del saken





Spedbarns utvikling og tilknytning til foreldrene påvirkes ikke av at de gråter uten å trøstes, ifølge ny forskning.

Mange nybakte foreldre sliter med særlig et dilemma: Skal man la babyen gråte seg i søvn, eller skal man gripe inn med trøst, dulling og synging? Blir små barn stresset når de ligger alene og gråter? Tar de følelsesmessig skade av slikt?

Det gjør de ikke, ifølge en ny britisk studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Child Psychology and Psychiatry. Å la barnet gråte seg ferdig har ingen betydning for hverken utvikling eller emosjonell tilknytning for barnet. Dette rapporterer forskning.no.

Les også: Hudkontakt er mer enn bare følelser

Forventninger

Faktisk ser det ut til at foreldre faktisk gjør sine barn en tjeneste ved å la dem gråte. Barn som gråter seg selv i søvn, gråter mindre når de er 18 måneder gamle, ifølge studien.

Spedbarn skjønner fort at når mor eller far responderer på gråt umiddelbart, vil mor eller far alltid gjøre det. Da forbinder de gråt med foreldrene, og forventer at de kommer.

– Det ikke snakk om å la barnet ligge å gråte lenge av gangen eller overlate det helt til seg selv, påpeker forsker Kåre S. Olafsen overfor forskning.no

– Poenget er bare å ikke respondere så raskt, alltid.