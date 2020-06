Del saken





Per dags dato er flere enn 1000 personer i Norge eldre enn 100 år gamle. Hva skal til for at du er en av dem som lever til du er over 100?

Lege Ole Petter Hjelle, som har skrevet boken «Lev til du blir 100 – 7 nøkler til et langt og godt liv» har forsket på hva det er som gjør at folk kan leve så lenge.

– Vi vet at genene våre har en viss betydning, cirka 25 prosent, men vi kan faktisk også påvirke genene våre ved å gjøre gode valg i hverdagen. Dersom du er født med en økt risiko for hjerte-karsykdom eller diabetes type 2, vil du ved å bevege deg, spise sunt og sove godt, være med på å undertrykke de dårlige genene. En del av disse endringene kan også videreføres til neste generasjon, slik at de vil nyte godt av de livsstilvalgene du har tatt, sier Hjelle til KK.

Sosiale relasjoner

Det som kanskje vil overraske noen er at gode sosiale relasjoner trekkes frem som den viktigste enkeltfaktoren for å få et langt liv.

– Vi vet ikke helt sikkert hvorfor sosiale relasjoner er så viktige. Men vi vet at det å ha vennskap og gode relasjoner med andre mennesker øker sannsynligheten for at du lever lenge og holder deg frisk. Vi tror det kan ha en sammenheng med at vi mennesker er flokkdyr, som jo er en av grunnene til at vi har overlevd på savannen og blitt enehersker på planeten vår. Vi er blant annet gode til å samarbeide, sier legen.

Når vi er sammen med mennesker vi er glade i og stoler på, belønnes vi med en rekke kjemiske reaksjoner som fremmer helsen vår. Kroppen skiller ut dopamin og endorfiner, og dette gjør at vi blir i godt humør. En annen grunn til at sosiale relasjoner er så avgjørende ifølge legen, er at gode venner og andre kan sørge for støtte til gode livsstilsvalg. Dersom du bor sammen med noen du er glad i, vil vedkommende kunne påvirke deg til å leve sunt, at du tar medisinene dine, eller holder deg i aktivitet.