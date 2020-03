Del saken





Trodde du den beste måten å håndtere negative tanker på er å bearbeide dem? Dette stemmer ikke, ifølge ekspertene.

Faktisk skal man i stedet gi blaffen. Det finnes en metode som kan praktiseres for å få bukt med et tungt sinn eller trøblete tanker, og den kalles metakognitiv terapi (MCT). Metoden ble utviklet ved Universitetet i Manchester, Storbritannia for 20 år siden, og begynner nå for alvor å bli kjent. Det er kommet flere indikasjoner på at metoden gir gode resultater i behandling av depresjoner og bekymringsangst. Dette fremgår også av nylige studier fra NTNU i Trondheim. Det melder Tara.

– MCT kan i all sin enkelhet beskrives som en «giblaffen»-terapi. En vanlig oppfatning av problemløsning er at vi kan tenke oss ut av problemene. Dette fører ofte til en type overtekning, en depressiv grubling, som bare gir næring til depresjonen. I MCT ligger løsningen i å la tanken være i fred. Det kan sammenlignes litt med det at å la være å klø på skrubbsåret er den beste måten å la det gro på. I dag behandles depresjon og angst ofte med medikamenter eller kognitiv adferdsterapi, forteller Roger Hagen, som er professor ved Institutt for psykologi ved NTNU, og ledet en studie om depresjon publisert i 2017.

Tar oppgjør med Freud

Den danske psykologen Pia Callesen slår i sin bok «Lev mer, tenk mindre» fast at den freudianske psykoanalysen der man mente at man bearbeider depresjon med samtaler om de vonde opplevelsene, ikke fungerer. MCT bygger derimot på at man skal gjøre mindre med tankene. Man skal ikke tvinge dem bort, man skal «passivt observere tankestrømmen», ifølge Callesen.

Psykologspesialist Bodil Lindgaard konkluderer:

– Lyset går opp for noen gjennom denne metoden. Alle mennesker grubler og bekymrer seg. Det er en vanlig, viktig og nødvendig normal del av livet. Poengeet med MCT er at du selv kan velge tiden du bruker til å bekymre deg, og ganske enkelt la noen av tankene være i fred. Hverdagen vil kjennes greiere, men det betyr ikke at sinnet blir rent og blankt og smertefritt. Vi er laget for å tenke. Det er slik hjernen vår fungerer, men vi får det bedre ved å lære oss å betrakte tankene passivt.