Det er rundt 16.000 personer som har hjerteinfarkt ute å vite om det. I 2019 fikk 13.000 personer et akutt hjerteinfarkt, og hele 1800 døde.

Men det er mulig å forebygge hjerteinfarkt ved å måle kolesterol. Et høyt kolesterol gir sjelden symptomer, og en kan ha det uten å vite om det.

– Det viktigste er å oppdage personer med arvelig høyt kolesterol så tidlig som mulig slik at man kan forebygge hjerteinfarkt, sier forsker Karianne Svendsen til VG.

Dette gjelder personen som har familiær hyperkolesterolemi (FH), eller arvelig høyt kolesterol. De kan få høye kolesterolverdier allerede i barndommen. Hvis en forelder har det, er det rundt femti prosent risiko for at et barn arver den.

Forskerne har samlet inn informasjon om hjertesykdommer fra rundt 5500 mennesker som har arvelig høyt kolesterol. Deretter har de sammenlignet det med 100.000 friske personer.

– Vi fant at det var en dobbelt så høy risiko for å få et akutt hjerteinfarkt dersom du har arvelig høyt kolesterol, og at noen av disse fikk infarkt allerede i 20-30-årsalderen, som er mye tidligere i livet enn hos andre som ikke har en av mutasjonene som gir arvelig høyt kolesterol, sier Svendsen, og legger til:

– Vi vet at dersom man først får et hjerteinfarkt, så har man mye høyere risiko for å få et nytt. Derfor får man blant annet kolesterolsenkende medisin etter et hjerteinfarkt.

Men de som allerede bruker kolesterolsenkende medisinene har lite å gå på. De har en 2,5 gang høyere risiko for å få et nytt hjerteinfarkt om en sammenligner med personer uten diagnosen.

– Personer med arvelig høyt kolesterol har også 45 prosent høyere risiko for å dø etter et hjerteinfarkt, sammenlignet med kontrollgruppen, sier Svendsen.

Det er viktig å informere fastlegen om det finnes arvelig høyt kolesterol familien.