Del saken





Amerikansk forskerne konkluderer med at de gjør det for å kompensere for den lave statusen.

− Det er en del svakheter ved metodene de bruker, men jeg tror studien sier noe viktig allikevel, sier norsk forsker til Forskning.no.

For legfolk så kan andres fagspråk virke gresk, og en kan få inntrykk at de benytter mange vanskelige ord, for å erstatte egne tanker. Men til og med de på samme fagfelt kan ha problemer med å forstå.

Les også: UK: Studenter får angst av store bokstaver og klapping

De amerikanske forskerne kom frem til at det er status som påvirker hvilke ord de bruker. Forskerne fant et mønster, bruk av vanskelige ord er ikke tilfeldig. De som benytter flest vanskelige ord − er de som kommer fra universiteter med lav status.

Studien ble en innertier for mange på Twitter.

Brilliant research by @AdamGalinsky @EricAnicich and Brown. I used to worry that I wasn't 'academic' enough. Not anymore!!! https://t.co/5eRODTsRJP — Lauren Humby (@DrLaurenHumby) September 26, 2020

@Dr_RJByrne now there is proof of what we've been saying all along! https://t.co/NiUhF02QMD — Dr Kreseda Smith (@FarmCrimePhD) September 27, 2020

Les også: Slik kan det gå når man ikke bruker en vanskelig bakgrunn som unnskyldning for å mislykkes

Jon Christian Fløysvik Nordrum forsker på juss ved Universitetet i Oslo. Han sier det er lett å kjenne seg igjen i konklusjonene til forskerne. Også på et personlig nivå.

− Dess mer faglig sikker jeg er, dess lettere er det å bruke et enkelt språk, sier Nordrum, som selv jobber med å forenkle språket i jussen.