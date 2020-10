Del saken





Men det finnes tekniker for vedlikeholde humøret, og oppmuntre seg selv. Det finnes også et helt bibliotek av selvhjelpsbøker. Men psykologer sier at hadde de vært til hjelp så ville antallet hva vært betraktelig lavere.

Klokken ringer, en har sovet dårlig. Det er kaldt på gulvet, det er knapt kaffe igjen, så den blir tynn, også er brødet tørt. Det regner ute, og bussen er forsinket. Det er ingen ledige seter og en må stå sammenklemt.

Spørsmålet blir, hvilken følelse kjenner en da? Gleder seg til å komme frem til jobben, møte kollegier og brette opp ermene. Eller ser man etter det sorte hullet som en kan hoppe ned i og bli helt borte.

Vår tilgang på positive følelser, som psykologene sier, varierer nemlig fra person til person, skriver Nettavisen. Noen blir veldig lett glad og andre trenger mye stimuli for å kjenne glede.

Lykke er vanskelig å definere, det kan være en midlertidig følelse, mens «lykkelig» defineres gjerne som en vedvarende tilstand. Tilfredshet omtale som «lykkenivå», og påvirkes av positive og negative hendelser. Slik som om en vinner i Lotto, men lykkefølelse går over. Tilfredshet er i stor grad er medfødt

– Det er ingen tvil om at noen av oss er genetisk disponert for glede, sier Hjerneforsker og fastlege Ole Petter Hjelle.

Det samme gjelder motsatt, at noen av oss er disponert for depresjon. Hjelle sier at nedstemthet, depresjon og andre mentale lidelser stjeler mye glede, og at mye av det er arvelig, i en kombinasjon av arv og miljø.

Personlighetspsykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren tror ikke at man kan endre mye etter fylte 30 år. Men folk godtar hvem de er, og lærer seg teknikker for å takle livet.