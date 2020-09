Del saken





Men Forleggerforeningen derimot mener at etiske retningslinjer kan føre til sensur og innskrenkning av ytringsfrihet.

– Vi har de siste årene sett veldig mange overtramp når det gjelder faglitteratur i Norge, sier forlegger Arve Juritzen til NRK. Han ønsker tydeligere retningslinjer for hva man kan skrive og publisere.

Den svenske feminist-aktivisten Cissi Wallin, har skapt sterke reaksjoner med boken «Alt som var mitt». Wallin skriver om det hun hevder er en voldtekt. Motparten Fredrik Virtanen nekter.

Arve Juritzen vil ikke kommentere utgivelsen av «Alt som var mitt», men han mener at det har vært flere etiske overtramp i norske bøker. Av den grunn etterlyser han klarere retningslinjer for hva man kan skrive og publisere i bøker.

– Det er dumme overtramp som kunne vært ordnet ganske enkelt ved at man hadde noen gjennomtenkte retningslinjer å lene seg på.

Heidi Austlid i Heidi Austlid,Den norske Forleggerforening, avviser tanken om etiske retningslinjer hun mener at de jobber med balansen mellom etikk og ytringsfrihet, og at det Juritzen ønsker seg kan føre til sensur og innskrenkning av ytringsfrihet.

Austlid sier videre at forfatterforeningen har egne retningslinjer, men at eventuelle retningslinjer for forlag kan være hemmende for informasjonsfriheten.

– Jeg er overrasket over foreningens holdninger her. Jeg tror kanskje ikke de skjønner hva Vær varsom-plakaten er, svarer Juritzen.

Jon Wessel-Aas er advokat for de norske forlaget som har utgitt boken til Cissi Wallin, han sier at det først og fremst er forfatterne som har ansvaret for det de skriver. Men forlaget har også et ansvar for hva de utgir.