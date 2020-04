Sportsstjerner, skuespillere og andre kjendiser er vant til å være i sentrum av oppmerksomheten. Mange lar seg ikke stanse av en pandemi.

Dette begynner en del folk å irritere seg over. David Armstrong har skrevet en artikkel i RT.com med eksempler på fremferd på sosiale medier av kjendiser som «sulter etter oppmerksomhet».

Først ut var Lionel Messi, som utfordret alle til å klare ti triks med en dorull.

Mer irriterende var skuespilleren Gal Gadot, kjent fra «Wonder Woman». Hun deltok i en video hvor 25 kjendiser sang Imagine av John Lennon. Videoen klarte å få 5,6 tusen likes. Men hele 46 tusen valgte tommel ned!

Gal Gadot klarte i tillegg å hisse på seg mange ved å dele et bilde på Twitter hvor hun ved hjelp av sine «superkrefter» holdt ut isolasjonen. Bildet var tatt i hennes garderobe, som trolig er større enn det mange fattige i Italia, Spania og USA disponerer som boareal. Som en kommenterer: «Jeg trodde du var på butikksenteret. Men så var det bare garderoben din.»

I thought you were at the mall but it’s your closet. What a flex

— BD (@BrandonDavisBD) March 18, 2020