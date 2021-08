Del saken





Utbrent eller møte veggen er når hode og kropp sier stopp. Man føler seg tung og sliten, en har vansker med å konsertere seg og glemmer mye.

Konsentrasjonsvansker, hjernetåke, nummenhet og sviktende hukommelse. Dette er noen av faresignalene på at du holder på å bli utbrent, skriver Psykologisk.

Utbrenthet kan ofte begynne med at en ligger litt etter på jobben, og tenker at man må gjøre et skippertak. Man møter opp tidligere, dropper lunsjen, gå hjem sent og bruker litt av helgen. Men etter hvert skjer det noe, man føler at dette ikke er meningsfullt og en våkner opp mer trett enn kvelden før. Så begynner man å glemme, og får vansker med å konsentrere seg.

– Dette er noen tegn på at du er i ferd med å bli utbrent, sier psykiater Ingunn Amble, og sier at utbrenthet kan inndeles i tre kriterier: emosjonell utmattelse, depersonalisering, og selvopplevd nedsatt arbeidskapasitet.

Amble forteller at emosjonell utmattelse er en følelse av belastning. Der selv små ting plutselig kan virke krevende. Hun sier at depersonalisering er et følelsesmessig fravær fra jobben, den er ikke meningsfull lenger og en blir likegyldige.

– Mange blir fortvilet og selvkritiske fordi deres empati og omsorgsevne blir redusert, eller forsvinner helt. Slike egenskaper er knyttet til ens identitet, så om de svekkes, kan det føre til mye negativ tenkning, sier Amble.

Dette fører igjen til nedsatt arbeidskapasitet med følgende konsentrasjonsvansker, hjernetåke og svekket hukommelse. Amble sier at noen også overkompenserer dette ved å jobbe mer og hardere. Noen vender blikket innover der de skylder på seg selv, og andre beroliger seg med rusmidler.

Psykolog Gry Stålsett sier at for å komme seg på beina igjen bør man benytte seg av sitt sosiale nettverk. Det er god forebygging å snakke med folk. Det gjelder også kollegier og ledelsen.

Både Amble og Stålsett mener at bevisstgjøring er det beste for å forebygge utbrenthet. En bør sykemelde seg, og ta en pause fra jobben. Gjøre noe annet, og samle energi.

– Hvis man er heldig og får snakket ut, er det mange som kommer ut av en sykmelding med et litt annet verdisyn. Utbrenthet handler ikke bare om at man trenger tid til å komme seg, men også at man bør gjøre noen justeringer. Å bli utbrent er et kraftig signal fra kroppen, og det er noe man kan lære av, sier Gry Stålsett.