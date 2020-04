Del saken





Kennedy-familien har opplevd så mange tragiske dødsfall, at «Kennedy-forbannelsen» er blitt et velbrukt begrep.

I uken like før påske ble Maeve Kennedy Townsend McKean (40) og hennes åtte år gamle sønn Gideon meldt savnet, etter at kanoen de satt i ble tatt av vinden i Chesapeake Bay. Fredag ble de to antatt døde, og den pågående redningsaksjonen ble en leteaksjon i stedet.

Mor og sønn ble funnet døde under påskeuken, med to dagers mellomrom.

McKean var datter av Kathleen Kennedy Townsend, som tidligere var viseguvernør i Maryland og datter av Robert F. Kennedy, bror til den tidligere presidenten John F. Kennedy.

McKean og sønnens bortgang føyer seg inn i rekken av tragiske dødsfall som har rammet Kennedy-familien. I denne klanen har det skjedd så mye, at begrepet «Kennedy-forbannelsen» er blitt et godt etablert uttrykk.

Flyulykker

Det første dødsfallet fant sted i 1944. Joseph P. Kennedy, storebroren til John F. Kennedy, mistet livet i en flyulykke, bare 29 år gammel. Dette skjedde i sjøforsvarets testprogram «Operation Aphrodite», der de utforsket muligheten for å laste opp fly med eksplosiver, for så å kontrollere og styre dem i mål via radio fra et fly som fulgte etter.

Midt i luften detonerte flyet, og alle om bord mistet livet, inkludert den eldste Kennedy-broren.

Bare fire år senere, i 1948, døde enda et søsken av John F. Kennedy i en flyulykke, da Kathleen Kennedy Cavendish, i en alder av 28 år, mistet livet da flyet hun reiste med styrtet. Hun hadde dessuten mistet ektemannen William Cavendish, som døde under andre verdenskrig, da han tjenestegjorde for hjemlandet Storbritannia.

I 1948 skulle Kathleen Kennedy Cavendish etter planen fly fra Paris til den franske rivieraen. Det gikk ikke som planlagt. Flyet styrtet, og hun omkom.

Myrdet som president

15 år senere, i 1961, ble John Fitzgerald Kennedy, 43 år år gammel, USAs yngste president. Det gikk imidlertid bare to år fra han ble innsatt i presidentembetet, før han ble skutt og drept i et attentat i Dallas, Texas i 1963.

Han ble skutt tre ganger av en snikskytter, som hadde skjult seg i en bygning som lå langs en gate der John F. Kennedy ble kjørt i en åpen bil sammen med kona Jaqueline «Jackie» Kennedy. Kort tid senere ble han erklært død ved Parkland Memorial Hospital, 46 år gammel.

Nok et attentat

Broren Robert F. Kennedy, som også var politiker, mistet også livet i et attentat, fem år senere. Også han ble skutt.

Dette attentatet fant stedet da han stilte til valg for å bli demokratenes presidentkandidat. I 1968, etter at han hadde vunnet nominasjonen både i South Dakota og California, og holdt en seierstale i Los Angeles, ble han skutt. 26 timer senere ble han erklært død på et lokalt sykehus.

Totalt gikk fire Kennedy-søsken, barn av Joseph og Rose Kennedy, bort under tragiske omstendigheter, inkludert John F. Kennedy.

Forbannelsen fortsetter

Robert F. Kennedy hadde elleve barn. I 1984 døde sønnen David Kennedy av en overdose. 13 år senere, i 1997, døde broren Michael i en skiulykke i Aspen, Colorado.

Bare to år senere, i 1999, ble familien rammet av nok en tragedie da sønnen til John F. Kennedy, John F. Kennedy Jr. mistet livet i nok en flyulykke. Han var altså fetteren til David og Michael.

John F. Kennedy Jr. styrte selv flyet som krasjet like ved Martha’s Vineyard i Massachusetts. Kona Carolyn Bessette og hennes søster, Lauren Bessette, var også om bord. De mistet livet alle tre.

Hjerteinfarkt

Etter dette gikk det et tiår før nok en tragedie rammet den prominente familien. I henholdvis 2012 og 2018 døde Kara Kennedy og fetteren hennes Christopher Kennedy Lawford, niese og nevø av John F. Kennedy. Begge døde av hjerteinfarkt.

I 2019 døde Saoirse Kennedy Hill, datter til Robert F. Kennedys datter Courtney Kennedy, av en overdose.

Etter dette skulle det gå et drøyt halvår før familien igjen opplevde å miste en av sine kjære under tragiske omstendigheter. Nå sørger de altså over tapet av Maeve Kennedy Townsend McKean og hennes åtte år gamle sønn, Gideon.