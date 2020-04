Del saken





Kongressen i den amerikanske delstaten Georgia skal debattere et lovforslag som gjør det ulovlig å delta i idrett i et annet kjønn enn det som står på fødselsattesten.

Forslaget er fremmet av Philip Singleton (R). Hans motivasjon var å hindre det kan kaller «urettferdige fordeler», skriver Atlanta Journal.

– Loven (The Student Athlete Protection Act) er utformet for å sikre at biologiske gutter kun kan konkurrere i idrett mot andre biologiske gutter, og vice versa for jenter, sier Singleton, som mener en slik lov vil sikre at alle elever gis muligheten til en rettferdig konkurranse.

Aktivisten Jeff Graham fra LGBTQ-organisasjonen «Georgia Equality» kritiserer forslaget, og kaller det et angrep på transkjønnet ungdom.

– Å introdusere en slik lov er helt klart et forsøk på å fornekte menneskeligheten og eksistensen til transkjønnede mennesker og et angrep på de aller mest sårbare elevene, som er transkjønnet ungdom, sier Graham.

Lignende lovforslag er fremmet i Tennessee og Washington State. Og i er Massachusetts er det fremmet et lovforslag som vil gjøre det å bistå barn i å bli transkjønnede straffbart som barnemishandling. Så man kan ane signaler på en motreaksjon mot transaktivismen.

Singleton kjenner ikke til noen i Georgia som vil bli berørt av en slik lov på nåværende tidspunkt, men han vil likevel at loven skal innføres før dette blir et problem.

Eksemplene på gutter og menn som konkurrerer i kvinneidrett er mange, og stadig flere reagerer på denne utviklingen, som var helt utenkelig bare for noen få år siden.

Vi har tidligere skrevet om den biologiske mannen Rachel McKinnon, som vant VM i banesykling for kvinner to år på rad. Og i USA knuste Cece Telfer all motstand i det nasjonale studentmesterskapet i 400 meter hekk. Selv South Park har parodiert dette fenomenet.

De som protesterer, som den britiske svømmeren Sharron Davies, blir kalt transfobisk og trakassert på det groveste av transaktivistene.

Den britiske forfatteren Douglas Murray har spekulert i om kanskje dette fenomenet – kravet at menn skal kunne konkurrere mot kvinner – er akkurat tilstrekkelig idiotisk og hårreisende til at den enorme fremgangen til transaktivistene kan snus.

Andre mener at den pågående corona-krisen også kan påvirke holdninger til identitetspolitikken generelt og transaktivisme spesielt.

