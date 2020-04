Del saken





First Aid Kit er en svensk duo bestående av søstrene Johanna og Klara Söderberg. Med sin country/folk-musikk fremført med vakre harmonier har de skapt seg et navn.

De er blant annet inspirert av Fleet Foxes og Joanna Newsom, men også mer klassiske countryartister som Emmylou Harris, Gram Parson, Johnny Cash og June Carter. Deres mest kjente låt handler nettopp om disse fire storhetene.

Jentene startet så smått opp med låtskrivning i 2007. I 2008 slapp de en YouTube-video med en versjon av Fleet Foxes’ sang Tiger Mountain Peasant Song. Videoen fikk brukbar oppmerksomhet, og First Aid Kit opptrådte sammen med Fleet Foxes på en konsert i Nederland.

Duoen har flere ganger opptrådt på Polarprisen, som er en svensk musikkpris som deles ut av Kungliga Musikaliska Akademien. I 2011 rørte de Patti Smith til tårer med sin fremføring av Dancing Barefoot. En mektig versjon av America gjorde året etter inntrykk på Paul Simon. Og i 2015 var det nettopp Emmylou Harris som måtte tørke tårene etter duoens bittersøte framføring av Emmylou.

Debutalbumet «The Big Black & the Blue» ble utgitt den 25. januar 2010 sammen med singelen I Met Up with the King. Det ble ingen voldsom suksess.

Gjennombruddet

Albumet «The Lion’s Roar» kom tidlig i 2012, og ble duoens første album på listene i USA og Storbritannia, og toppet listene i hjemlandet. Særlig Emmylou ble en stor hit, og rangert som årets 10. beste singel av Rolling Stone. Men også låter som In The Hearts Of Men og Blue imponerte sammen med tittelsporet. Albumet vant Nordic Music Prize for årets beste album.

Etterpå fulgte albumene «Stay Gold» (2014) og «Ruins» (2018). Også disse albumene toppet listene i Sverige, og «Stay Gold» solgte bra internasjonalt godt hjulpet av singelen My Silver Lining.

First Aid Kit har også vært nominert til Brit Award ved to anledninger, i 2015 og 2019.

Her kan du se og høre First Aid Kit fremføre Emmylou foran en imponert Emmylou Harris.