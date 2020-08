Del saken





De kan forfølge deg resten av livet.

Sommerferien er late dager med god mat og godt drikke, men det kan fort føre til synlig vektøkning. Så kommer hverdagen, og livet blir travelt. Det kan også være lett å fortsette med det gode liv, og utsette trening og sunn mat.

– Jeg ville vært forsiktig med å bagatellisere vektøkningen mange opplever etter ferien. Da er det stor fare for at de ekstra kiloene følger med deg livet ut, sier fedmeekspert Jøran Hjelmesæth til Nettavisen.

Les også: Helsetips: Slik kan du gå deg slank og sunn

Overvektighet skjer gradvis, og økningen skjer som oftest i ferier og høytider. Blir vekten liggende, vender kroppens seg til den, og går en ned i vekt, så vil kroppen prøve å jobbe seg opp igjen.

– Det absolutt smarteste man kan gjøre for å opprettholde en sunn vekt gjennom hele livet, er å aldri bli overvektig, sier Hjelmesæth.

Det er fordi kroppen ønsker alltid å opprettholde høyeste vekt, en kan slanke seg, men kroppen jobber for å øke vekten igjen, og den tenker ikke på «helse».

– For å oppnå dette, skrur kroppen på en rekke mekanismer. Du blir veldig sulten og vanskeligere mett, blant annet. For mange som har lykkes i vektnedgang, finner man i tillegg en ekstra glede i å spise god mat etter en slankekur, så man velger kanskje fet og søt mat, sier Hjelmesæth.

Les også: Vil du ned i vekt? Dette bør du spise før og etter trening

For mange slankekurer innvirker på forbrenningen. Kroppen vil jobbe opp til høyeste vekt, det forårsaker at en går opp og ned. Men det påvirker forbrenningen. Siden kroppen føler vekttap som fare, setter det ned forbrenningen for å opprettholde vekten.

– Det vil si at du må ta hensyn til to viktige endringer i forbrenningen etter et vellykket vekttap. For det første synker forbrenningen når vekta synker, med omtrent 10 prosent ved 10 prosent vekttap, og i tillegg gjør spareblusseffekten at kroppen senker forbrenningen enda mer, slik at du kanskje må redusere kaloriinntaket med 20 prosent for å opprettholde et vekttap på 10 prosent, sier Hjelmesæth og legger til:

– Det kan bety at du for eksempel etter en vektreduksjon fra 100 kg til 90 kg må innta 600-800 færre kalorier per dag enn det du gjorde før du slanket deg for å kunne opprettholde vekten.