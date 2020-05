Del saken





«Full House»-skuespiller Lori Loughlin og hennes ektemann, klesdesigner Mossimo Giannulli, erkjenner skyld i collegeskandalen.

Dermed ligger det an til at de må sone, går det fram av rettsdokumenter som ble lagt fram torsdag.

Paret erkjenner skyld i den delen av tiltalen som omfatter delaktighet i svindel, et tiltalepunkt med en strafferamme på opptil 20 års fengsel og bøter på inntil 250.000 dollar.

Påtalemyndigheten har på sin side sagt seg enig i å droppe tiltalepunktene om hvitvasking og bestikkelser, punkter som er føyd til i senere tid.

Loughlin skal i tråd med avtalen sone to måneder i fengsel, mens Giannulli skal sone fem. Avtalen må godkjennes av en dommer for å være gyldig.

Medregnet paret, har så langt 24 foreldre erkjent seg skyldige i saken.

Loughlin og Giannulli var tiltalt for å ha betalt 500.000 dollar, nesten 5 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass på University of Southern California ved at de ble oppført som rekrutter på universitetets rolag, til tross for at ingen av jentene drev med roing.