En sykepleier har ført et register over hva mennesker angrer på når de ligger for døden.

Bronnie Ware er en australsk sykepleier som i flere år jobbet med å pleie mennesker de siste 12 ukene de levde. Hun registrerte de døendes åpenbaringer i en blogg kalt Inspiration and Chai. Ettersom bloggen fikk stor oppmerksomhet, ga Ware etterhvert ut boken «The Top Five Regrets of the Dying».

Dette er ikke en ny sak, men den er trolig like aktuell i dag. Vi fant saken i The Guardian. I en liste som ble presentert i Veien til helse i 2018 er det stort sett de samme tingene som går igjen.

Ware beskriver hvordan mennesker som vet de skal dø oppnår et fenomenalt klarsyn. Og på spørsmål om hva de angret mest på, var det enkelte temaer som dukket opp oftere enn andre.

Her er topp fem listen:

Jeg skulle ønske jeg hadde motet til å leve livet på egne premisser, ikke slik andre forventet av meg

Dette var det flest angret på: Følelsen av å dø uten engang ha forsøkt å oppfylle sine drømmer.

Jeg skulle ønske jeg ikke hadde jobbet så mye

Samtlige mannlige pasienter hadde dette på sin liste. Menn angret særlig på at de hadde gått glipp av mye av barnas oppvekst.

Jeg skulle ønske jeg hadde motet til å uttrykke mine følelser

Mange undertrykker sine følelser for å «holde freden» med andre. Dette førte for mange til en middelmådig eksistens, og i noen tilfeller sykdom, bitterhet og misnøye.

Jeg angrer på at jeg ikke opprettholdt kontakten med venner

Mange angret på at de var så travelt opptatt med seg og sitt at dype vennskap smuldret bort. Når døden nærmer seg savner alle de nære vennene, ifølge Ware.

Jeg skulle ønske at jeg lot meg selv bli lykkeligere

Først når man skal dø forstår mange at lykke er et valg. Man sitter fast i gamle mønstre og gamle vaner/uvaner. Frykten for forandring hindrer mange fra å ta valg som de innerst inne tror vil gjøre dem lykkeligere.

Så da er spørsmålet: Hva angrer du på så langt i livet? Og har du tenkt til å gjøre noe for å unngå at dette plager deg livet ut?