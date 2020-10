Del saken





– Dette bekrefter det vi tidligere har trodd, og det er alvorlig, sier professor Bård Kulseng.

Han er leder for fedmeforskninga ved NTNU og St. Olavs hospital.

NRK rapporterer fra en ny studie i Journal of Alzheimer’s Disease hvor forskerne sett på om folks vekt har noe å si for hjerneaktiviteten, og blodgjennomstrømmingen i hjernen.

Forskerne fant at hjerneaktiviteten og blodgjennomstrømminga ble lavere i alle områder av hjernen, jo høyere BMI (formlev for vekt over høyde) deltakerne hadde.

– Funnene viser at blodforsyninga til hjernen har sammenheng med personens vekt. Dette er bekymringsfullt fordi redusert blodforsyning er en markør på at noe er galt uten at man kjenner til årsaken, sier Kulseng til NRK.

Studien viser at redusert blodstrøm i hjernen kan være en av årsakene til at en person utvikler Alzheimers sykdom.

I tillegg kan dårlig blodforsyning ha innvirkning på depresjon, ADHD, bipolar lidelse, og en rekke andre psykiske sykdommer.

Hvorvidt man simpelthen også blir dummere av mangel på blod til hjerne, skriver ikke NRK noe om.