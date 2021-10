Del saken





Facebook, Instagram og WhatsApp fikk problemer i seks timer. Da brukte mange den tiden på porno.

– Det viser bare at vi er enkle sjeler som er hekta på porno og sosiale medier, sier sexekspert til Dagbladet.

Uten forvarsel var Facebook borte, det var en mandag og folk måtte finne på noe annet. Noen tok en ufrivillig pause. Men det ble også registrert at porno fikk et kraftig oppsving. Pornhub kan melde om at de fikk en økning på 10,5 prosent globalt.

Nordmenn var litt mer tilbakeholdne på mandagen. Der var økningen ikke så høy, men det kan også ha sin forklaring. Siden det var kveld i Norge da Facebook forsvant, og det er gjerne også pornotid.

– Toppen i Norge var en økning på 6,5 prosent, noe som er mindre enn gjennomsnittet i verden, opplyser Chris Jackson i Pornhub til Dagbladet.

Sexekspert Cecilie Kjensli, forfatteren bak boken «Sex fra Ah til Åh …», sier at begjæret etter nettsex under Facebooks nedetid er som forventet.

– Ha ha, ikke overraskende nei. Det viser bare at vi er enkle sjeler som er hekta porno og sosiale medier, eller nettet i det hele tatt, sier hun, og legger til:

– Det handler jo om overdrevet stimuli. Får du ikke tilgang på stimulans over beltestedet, med for eksempel Facebook, så tar du en omgang under i pausen.