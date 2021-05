Del saken





En puster ut, så nyser man og hoster litt. Så putter en det i lommen, der man også har hender, nøkler og mynter. Dernest tar en på munnbindet fordi det er påbudt.

Et brukt munnbind er fylt med bakterier og sekreter, det er som å benytte et skittent lommetørkle, sier Anne Marie Andersen til DR. Hun jobber ved Den danske stats virusinstitutt.

– Din lomme er ikke ren. Du har sikkert hatt hender, nøkler eller mynter der. Der er derfor en risiko for, at du får mikroorganismer på munnbindet. Tar du det på igjen, kan du komme til at få det i øyne, nese og munn, sier hun, og forteller at det er ikke bakterier fra omgivelsene, men fra ditt brukte munnbind.

Les også: Hjemmekontor: – Mer enn 11 prosent jobber helt uten klær

En munnbind filtrerer 95 prosent av alle partiklene en puster ut, det betyr at de blir sittende fast på innsiden av munnbindet, og det er en hel rekke av bakterier. De kan også bli resistente og en kan risikere å bli syk.

På yttersiden kan det også ligge en lang rekke bakterier og virus fra lommen, fra gjenstander en har rørt, eller fra personer som har vært nær, sier Anne Marie Andersen, og nevner at om en er i butikken vil en få bakterier fra varer som man berører. Om en tar hånden til munnbindet for å rette på det så blir bakteriene overfør.

Les også: – Ikke kyss, ikke drikk, ikke pul. Nå orker jeg ikke mer moralpreken fra Bent Høie

Hun understreker at det viktig å skifte munnbind når det er brukt, og at de ikke skal gjenbrukes. Munnbind er en bakteriesamler, på innsiden er det ens egne og på utsiden ligger de fra omgivelsene. Lommen er et paradis for bakterier. Et virus kan ikke formere seg på et munnbind, men det kan bakterier. Et fuktig munnbind i en lomme er det perfekte vekstområdet for bakterier. De kan fordobles på en halv time.