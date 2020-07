Del saken





Enten er Kanye West ute etter å selge plater, eller så er han en mentalt alvorlig syk mann.

Hans kone Kim Kardashian heller mot det siste alternative, og ønsker at West tvangsbehandles.

Dette ifølge Berlingske, som beskriver Kanye West som «et av verdens største musikknavn, og en mann under personlig nedsmeltning».

Sist helg hevdet West at han reddet livet til sitt ufødte barn ved å forhindre kona i å spise angrepiller. West sier han ble beordret av Gud. Tidligere har West støttet Trump, og en periode vurderte han også å stille som kandidat i presidentvalget.

Dette skaper et dilemma, slik skuespilleren Devon Sawa sier det på Twitter:

«Alt dette med Kanye West – det er ikke morsomt. Enten gjør han det utelukkende for å få PR, ellers så har han alvorlige mentale problemer, og det er ikke riktig å le og peke med fingrene. Under alle omstendigheter hører det til på de sosiale mediers mørke side.»

West har tidligere fortalt at han er bipolar, men at han nekter å ta foreskrevet medisin, siden det hemmer hans kreative evner.

Kanye West fortsetter å rase mot sin kone og hennes familie, gjerne midt på natten på ulike sosiale medier. Han hevder også at han har forsøkt å skille seg fra kona en stund, etter at hun møtte eksmannen, og at hun forsøker tvangsinnlegge ham.

Til TMZ forteller kilder nær familien Kardashian at de ikke vet hva de skal gjøre, og at alle forsøk på å hjelpe kun fører til sterke reaksjoner fra West.

Men West har også sine støttespillere, som hans gode venn Elon Musk. Han hevder etter å ha snakket med West at «han virker helt fin».

Nedenfor et kort intervju fra 2018 hvor West utøver filosofi på et så høyt nivå at han setter selv Morten Harket i skyggenes dal.