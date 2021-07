Del saken





Det vanskelige valget når en veksler mellom tvil og tro. Men det finnes forskning.

To amerikanske forskere har intervjuet flere hundre personer og funnet ut at det er en rekke ulike grunner til relasjonens topper og daler, skriver VG.

Den som er mest ødeleggende er utroskap. Det er vanskeligst å komme over.

– Det er mange som søker hjelp etter at noen har vært utro. Jeg ser par som lider mye av dette, som fortsetter sammen, men det tar lang tid og krever mye av den som har blitt sviktet, forteller psykolog Jenny Knutsson. Hun sier at hvis det ofte blir trukket frem «du var utro», så kan ting gå i vranglås.

– Jeg har møtt par som har vært sammen i flere år etter utroskapen, der det fremdeles kommer opp ved hver krangel. Det vil ikke være noe varig forhold og ingen har det bra med det.

Det er ofte ikke én ting som ledet til et brudd, men at ting går opp og ned. Når noe positivt skjer knyttes de og når noe negativt så slår det sprekker. Knutsson sier at grunnregelen for et forhold er kommunikasjon.

I et studie fikk deltagerne spørsmål om de skulle gifte seg. Da kom det frem en del ting som påvirket forholdet i positiv eller negativ retning.

Det første er det positive, om det fungerer som et lim, så kommer det negative, om det bidrar til sprekker. Så kommer omstendigheter, det kan være flytting eller sykdom. En annen ting som binder er at man gjør ting sammen. Det samme er åpenhet og betroelser.

Ting som trekker ned er om partneren vil gjøre ting alene, slik som å reise eller bo for seg selv. Det samme gjelder å snakke om negative ting, fiske opp tidligere konflikter og liknende. Og ikke minst krangle om alt.

En ting som også er ødeleggende er om familie og venner ikke liker partneren. Motstykker er om de mener at de er skapt for hverandre. Ting som igjen er negativt er om en ikke har tid til hverandre.

Det aller verste er som nevnt utroskap. Det kan fort ende i en sluttstrek.

Men før man gjør det slutt, anbefaler psykologen en til å stille seg spørsmålet om man kjenner seg selv igjen i relasjonen. I alle forhold må en gi og ta. Men om en prøver å være seg selv. Hva skjer da?