Del saken





Har dere ulike seksuelle behov? Ja, det er mange som er seksuelt frustert, skriver VG i en plussartikkel. Xstra gir deg et utdrag.

– Nesten alle har i starten av forholdet en opplevelse av at de matcher seksuelt. Så kan tenningsmønsteret endres. Og det kan skje en endring hos den ene og ikke den andre. Det man hadde felles kan plutselig bli ulikt og ikke samkjørt, sier spesialist i sexologisk rådgivning, Siv Gamnes.

Det er både mengde sex og hvor raffinert den er, som kan variere. En partner er kanskje fornøyd med misjonærstillingen, den andre ikke. Gamnes mener alle par opplever faser hvor de mangler sexlyst med den andre.

Sexologen Anders Røyneberg mener det er en myte at mannen vil ha mer sex enn kvinnen jevnt over. Men for mannen kan det være skambelagt å ha lite sexlyst.

– Jeg opplever at disse stereotypiene rundt menn og kvinner ikke stemmer med det jeg ser på kontoret, sier han.

Begge sexologene er enige i at mangel på sex som regel er et problem for forholdet.

Gamnes råder par som vil tilbake til hverandre seksuelt, om å «gi og ta». Men med forbehold:

– La oss si at én ønsker trekant, mens den andre ikke ønsker det. Det er en vanskelig situasjon. Du kan ikke inngå kompromiss der. Sånne diskusjoner kan bli vonde og vanskelige å finne løsninger på hvis dere står altfor langt fra hverandre, sier hun.

Gamnes’ råd er som følger:

– Fortell hvordan du har det, snakk sammen og del tanker om det seksuelle. Snakk om det som fungerer og det som ikke fungerer. Partner klarer ikke gjette seg frem til ting om det ikke blir uttrykt hva du savner og ønsker.

Og dersom det heller ikke fungerer, bør man ifølge sexologene oppsøke hjelp.

Som dem selv.