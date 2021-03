Del saken





Har stengte treningssentre gjort det vanskelig å komme seg opp av sofaen? Eller er du rett og slett helt utrent?

Fortvil ikke, det finnes håp. Selv om du skulle ha noen kilo ekstra, kan alle skadefrie, voksne mennesker med normalt god helse enkelt lære seg å løpe fem kilometer.

Det finnes mange veier til Rom, men appen Couch to 5 km (fra sofaen til fem kilometer) har et godt programs om er gjennomførbart for de aller fleste.

Som alltid er det ikke snakk om noen snarveier eller «quick fix». Du må skynde deg langsomt.

Hver uke skal du løpe tre ganger. Du må passe på å hvile og være obs på skader og smerter.

Den første uken begynner du med å gå fort i fem minutter. Deretter veksler du mellom å løpe et minutt og gå i et og et halvt minutt i totalt 20 minutter.

Den andre uken går du rask gange i fem minutter. Deretter løper du i et og et halvt minutt og går i to minutter i totalt 20 minutter.

Virker ikke dette overkommelig? Programmet følger det samme prinsippet i hele ni uker, helt til man kan løpe 30 minutter sammenhengende. Derfra er ikke veien lang til å løpe fem kilometer.

Lykke til!