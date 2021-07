Del saken





Sover man mer enn ni timer så kan det føre til en svekket innsats på jobben og et vanskelig humør i sosiale sammenhenger.

Men verre er de fysiske skadene som kommer av for mye søvn. Det fører til at en føler seg slapp og man inntar en doven livsstil, noe som igjen øker risikoen for hjerte- og hjernesykdommer, skriver Utforsk Sinnet.

Den følelsen at en bare har lyst til å sove er gjerne et signal på et annet problem. Mange opplever stress på jobben eller sosiale vanskeligheter. Da kan en bli drevet inn i en tilstand av hyperaktivitet og det fører til en sterk slitasje. Som resulterer i at hjernen bare vil kreve en ting: hvile.

Et frivillig ønske om å sove som en fluktmekanisme kalles hypersomni, det er en unormal tretthet på dagtid til tross for normal nattesøvn. Det er søvntrang og det kan være mange årsaker. En kort hvile virker ikke, og de har også vansker med å våkne om morgenen. Hvis man våkner kan en være forvirret og sovner igjen. Flere kan også føle utmattelse.

Søvn kan også være en fluktvei for å slippe ansvar. En slags unnskyldning at en har så mye å gjøre, men må sove litt først. Det kan ofte være et tegn på at personen har angst for å ikke mestre oppgaver.

Men overdreven søvn kan også være et signal på skjult depresjon. Forskere mener det er en tydelig sammenheng mellom søvnforstyrrelser og depresjon. Det er en måte for å rømme fra virkeligheten, søvnen blir som en bedøvelse.

Å sove mer enn ni timer om dagen vil påvirke helsen – man vil bli enda mer sliten.