Skatteetaten har nå sendt skattemeldingen til 4,9 millioner personer. For de som fikk skatt til gode var snittbeløpet 11 900 kroner mens snittbeløpet for de som fikk restskatt var 25 000 kroner.

– Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer skattedirektør Hans Christian Holte.

Mellom 18. og 31. mars har de fleste lønnstakere og pensjonister fått en helt ny digital og enklere skattemelding, mens næringsdrivende og de som får skattemeldingen på papir mottar den i kjent format.

Skattemeldingen er forhåndsutfylt med mange opplysninger om inntekt, formue, bolig, gjeld og fradrag. Det er fortsatt noe du selv må fylle inn i skattemeldingen, for eksempel ekstra inntekter eller verdier i andre land, varsler Skatteetaten.

Deler på 33, 7 milliarder

8 av 10 lønnstakere og pensjonister ligger an til å få skatt til gode ifølge den foreløpige skatteberegningen.

– Har du skatt til gode og leverer den nye skattemeldingen på skatteetaten.no, kan du få skatteoppgjøret med penger på konto innen et par uker etter at du har sendt den inn, sier Hans Christian Holte.

2,8 millioner skattytere får tilbake til sammen 33,7 milliarder kroner på skatten, viser den foreløpige skatteberegningen.

Tidligere har skatteoppgjøret kommet mellom slutten av juni og oktober. Det nye systemet gjør det mulig å få utbetalt skatte til gode tidligere, men det er imidlertid noen betingelser:

Du bruker ny skattemelding

Du og eventuell ektefelle må trykke på knappen for å sende inn skattemeldingen

Du må ha skatt til gode

Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

822.000 personer, hvilket tilsvarer to av ti skattytere – får restskatt på til sammen 20,5 milliarder kroner, ifølge foreløpige tall.

– Dersom du må betale restskatt, får du skatteoppgjøret tidligst i juni. Det gjelder også de som ikke sender inn skattemeldingen, det vil si at du lar den bli levert automatisk ved fristen, forklarer skattedirektøren.

Enklere å skattesjekk seg selv

Skatteetaten mottar stadig mer informasjon om deg, men du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger som brukes til å beregne skatten. Du er ansvarlig for at skattemeldingen er fullstendig og korrekt også hvis du bruker leveringsfritak.

– Jeg oppfordrer alle til å sjekke tallene nøye og sammenligne det med det du har av årsoppgaver fra bank, kommune, arbeidsgiver og borettslag. Tenk også gjennom om du har ekstra verdier som skal rapporteres, eller fradrag du har krav på, sier skattedirektøren.

– Det er enda enklere å sjekke og endre opplysninger i den nye skattemeldingen. Det kan lønne seg å bruke en halvtime på denne årlige skattesjekken og sørge for at du har alt på stell, sier Holte.

Skattekontorene er virusstengt

I skattemeldingen får du veiledning og enkelte svar underveis. tillegg finner du på skatteetaten.no alt fra reisekalkulator til fradragsveileder.

Har du spørsmål, får du raskest hjelp hvis du kontakter oss på chat, Facebook/skatten min eller telefon.

Skattekontorene er stengt for publikum for å redusere risiko for virusspredning.

Leveringsfrist

Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister, og 31. mai for næringsdrivende.

Næringsdrivende må levere skattemeldingen elektronisk.

Hvis du trenger mer tid til å sjekke skattemeldingen eller finne opplysninger du skal oppgi, kan du utsette leveringsfristen automatisk med en måned ved å søke på skatteetaten.no. skatteetaten.no/utsettelse.

Du kan også delegere tilgang til å se, endre eller levere skattemeldingen din til noen andre du stoler på. skatteetaten.no/delegere.

Fakta om skattemeldingen:

Beløpene på restskatt og skatt til gode er foreløpige. Det er først når du får skatteoppgjøret at du får endelig beregning av skatt. I skatteoppgjøret er det tatt hensyn til eventuelle endringer og nye opplysninger du selv har utført. Skatteoppgjøret er klart mellom april og oktober.

Noen får ikke foreløpig skatteberegning i skattemeldingen, som for eksempel de som har fått skattemelding for næringsdrivende og deres ektefeller og andre med mer komplekse skatteforhold. I den nye skattemeldingen blir foreløpig skatteberegning oppdatert med en gang hvis du legger til opplysninger om bil eller bolig, eller hvis du gjør endringer.

I fjor brukte 7 av 10 lønnstakere og pensjonister leveringsfritak. Det vil si at de ikke gjorde noen endringer, men lot den forhåndsutfylte skattemeldingen bli leverte automatisk ved leveringsfristen. De aller fleste som leverer skattemeldingen, leverer den elektronisk. Leverer du den på papir får du skatteoppgjøret tidligst i august.

4 millioner får skattemeldingen kun elektronisk. Disse får varsel på e-post når skattemeldingen er tilgjengelig.

Skatteetaten sender 695 000 skattemeldinger på papir. Det er 90 000 færre enn i fjor, og antallet faller år for år. De som mottar skattemeldingen på papir er de 200 000 som har reservert seg mot å motta elektronisk kommunikasjon fra stat og kommune, og alle som vi ikke har e-postadresse eller mobiltelefonnummer til. De sistnevnte får skattemeldingen både elektronisk og på papir.

Skattemeldingen for 2019 er sendt ut på flere språk og målformer. Bokmål: ca. 4,3 millioner Nynorsk: ca. 470 000 Samisk: ca. 200 Engelsk: ca. 175 000