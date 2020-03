Del saken





Narsissister kan etterlatte psykiske traumelidelser hos den som har blitt utsatt for en. Vær bevisst på hva narsissisme er, slik at du kan unngå fallgruvene.

Dr. Ramani Durvasula er en amerikansk klinisk psykolog som har skrevet bøker om narsissisme og andre personlighetsforstyrrelser. Nå er hun i ferd med å bli en stjerne på YouTube, der hun legger ut mange informative videoer på egen kanal. Interessen for temaet er sterkt økende, noe Dr. Durvasula er veldig tydelig på.

Det er viktig å ha klart for seg at å være narsissist handler om mer enn å kun ha enkelte narsissistiske personlighetstrekk. Å beskylde noen for narsissisme er alvorlig.

Trekk

Dr. Durvasula har definert noen narsissistiske trekk, og hun mener man må ha dem alle for å virkelig være en narsissist.

– Det er person som mangler empati, som er veldig kravstor, som forventer at spesialbehandling gis til dem, men ikke til noen andre. De er veldig grandiose, de har enorme fantasier, de vil kun assosiere seg med folk de mener er kule eller så interessante som dem selv. De er veldig overfladiske, de er veldig opptatt av sitt utseende og utseende til folk rundt dem, sier Dr. Durvasula i et intervju med YouTube-kanalen MedCircle

– De regulerer ikke sine følelser veldig bra. De kan gjerne få raserianfall eller bli sinte veldig fort, særlig om de ikke får viljen sin. De kan være veldig hypersensitive for kritikk.

Bevissthet

Mange mennesker som har levd i forhold med narsisister har gjerne tatt stor skade av den psykiske og fysiske mishandlingen en reell narsissist nødvendigvis vil utsette dem for. Bevissthet rundt narsissisme er imidlertid noe ganske nytt, og skal du verne deg selv fra å bli skadelidende, er det lurt å vite hva du skal se etter.

I intervjuet med MedCircle utdyper Dr. Ramani Durvasula om varseltegnene på at du har havnet i et forhold med en narsissist, i tillegg til å fortelle litt om hvordan en narsissist blir til.

Gaslighting

Det aller viktigste du bør merke deg er det hun sier om narsissistens yndlingsstrategi, såkalt gaslighting.

Gaslighting er en taktikk narsissisten flittig utsetter sine ofre for. Det dreier seg om å delegitimere offerets virkelighetsforståelse og å skape forvirring. Det er psykisk mishandling der falsk informasjon blir presentert for offeret i den hensikt å så tvil om offerets egen hukommelse, oppfattelsesevne og forstand. Det kan ganske enkelt være at overgriperen benekter at en hendelse noensinne skjedde

– Når noen sier «jeg sa aldri det», så vil de fleste stille spørsmål ved seg selv. Jeg sier alltid at en av alarmene på at du er i et forhold med en narsissist som gaslighter deg er at du føler et behov for å ta opptak av samtalene du har med dem, så spille det for dem. Jeg sier det alltid, når du føler at du trenger stemmeopptak i et forhold, så er det kanskje på tide å komme seg ut, slår Dr. Durvasula fast videre i intervjuet.

«Om jeg bare blir litt bedre»

Et annet tegn på at du kan befinne deg i en relasjon med en narsissist er at du ofte tenker at om du bare strekker deg litt lenger for den andre personen, vil vedkommende vise kjærlighet og ta hensyn til dine behov.

– De fleste tenker at «om jeg bare elsker dem mer». Det er hele den «Skjønnheten og udyret»-fantasien. Han er et grettent, narsistisk udyr. Men om jeg tar på meg enn gul kjole og synger noen sanger, så er vi ferdige, han kommer til å forvandle seg til en prins.

Usikkerhet

Dr. Durvasula mener at usikkerhet er et annet kjennetegn hos narsisister.

– Dette er folk som er så usikre at de avhenger av verden for å bli validert, de har et desperat behov av validering. Det er derfor de elsker sosiale medier så mye.

Har du opplevd å bli psykisk mishandlet av foreldrene dine under oppveksten, for eksempel dersom en av foreldrene dine er narsisistisk eller noe lignende, er det også mer sannsynlig at du velger deg en narsissistisk partner selv.

Forandrer seg nesten aldri

Dr. Durvasula er tydelig på at det oftest ikke nytter å forsøke å tilfredstille en narsissist. Om du finner ut at det er et slikt forhold du har begitt deg inn i, bør du komme deg ut. De aller fleste narsissister blir nemlig aldri friske.

– Jeg har sett at det snur et par ganger, men det er ganske sjeldent.