Del saken





Filmweb, Nordisk Film Kino og ODEON Kino bygger i samarbeid med Telenor Arena og Rema 1000 innendørs drive-in kino på Fornebu, og kinohungrige kan ta plass i påskeuka.

Publikum kan velge blant nye filmer, som ikke har hatt kinopremiere ennå – filmer som sto på programmet, da kinoene ble stengt og et og annet gjensyn med eldre godbiter, melder Nordisk Film Kino.

Drive-in kinoen kommer i Telenor Arena og arrangørene ser frem til å motta publikum fra tirsdag 7. april.

100 biler vil få plass per forestilling og det er lagt opp til fire forestillinger daglig i syv dager i strekk.

Filmprogrammet er variert og inneholder noe for enhver alder og smak.

“Film er best på kino”

Markedsdirektør Erlend Bøksle og programdirektør Christin Berg hos Nordisk Film Kino gleder seg til å invitere trofaste kinogjester til en påskefilmfestival med et bredt utvalg av filmer:

– Det er ingen tvil om at film er best på kino, og vi synes det er stas at Telenor Arena blir påskens store kinosal. Vi gleder oss til å le oss ihjel av gutta i «Klovn 3: The Final», til å stimulere actiongenet sammen med Vin Diesel i «Bloodshot» og ikke minst til å la oss underholde av den sjarmerende Pixarfilmen «Fremad».

– Kinogjestene kan også få mulighet til å se kritikerfavoritt og Oscarvinner «Parasitt», for ikke å glemme legendariske «Apocalypse Nå!» fra 1979. Et variert utvalg familiefilmer vises på formiddagen, så her er det bare å sette seg i bilen og komme seg ut til Fornebu, heter det fra de to.

Publikum sitter i bilene sine

Det er lagt til rette for en skikkelig kino-opplevelse, med et lerret på ca 18 x 7 meter.

Lydmessig vil det være 24 basshøyttalere som skal gi ordentlig kinolyd, i tillegg til lyden publikum mottar gjennom FM-radioen i bilen sin.

Bilene plasseres med to meters mellomrom, alle vinduer skal være lukket. Billetten skannes gjennom bilruten og det er ikke lov til å forlate bilen under arrangementet.

Innslipp for publikum vil starte 45 minutter før hver forestilling slik at alle får tid til å finne seg til rette før filmstart.

Alle nødvendige tillatelser fra helsevesen, politi og brannvesen er innhentet, melder arrangørene.