Enken etter Andrew Harper, som døde av skadene etter å ha blitt dratt etter en mil i august 2019, sier hun er «sjokkert og forskrekket» etter at de tiltalte ble frikjent for overlagt drap.

Xstra skrev om saken i fjor høst. Andrew Harper (28) rykket ut etter varsel om innbrudd. Det kostet den nygifte politimannen livet.

Andrew forsøkte å stanse tyvene, som kjørte en varebil. Men han ble hengende fast og dratt under bilen langs veien når tyvene forsøkte å komme seg unna. Han døde senere av skadene.

De tiltalte tilhører en gruppe britiske sigøynere (Romnichals) som er en undergruppe av Romani-folket, gjerne kalt «English Travellers».

Henry Long (19), Jessie Cole og Albert Bowers (begge 18) ble alle frikjent for overlagt drap, og ble i stedet dømt for uaktsomt drap. Harper ble dratt etter bilen som holdt høy hastighet. Tenåringene har innrømmet at de forsøkte å unnslippe politiet for enhver pris. De har også tilstått at de hadde planlagt tyveri, ifølge The Guardian.

Ifølge til etterforskningsleder Stuart Blaik har ingen av de tiltalt vist noen form for anger etter å ha drept politimannen. En video viser at alle tre virket svært fornøyde etter dommen.

Venner og slektninger av de tiltalte har motarbeidet og forsøkt å sabotere etterforskningen. Medlemmer av juryen måtte ha beskyttelse. Begrunnelsen var at politiet fryktet de skulle bli utsatt for trusler og press fra de tiltaltes omgangskrets.

Hevdet det var et uhell

De tre påsto at de ikke visste at Harper hang etter bilen, og at hendelsen derfor var et rent uhell. Sjåføren Long hadde tidligere truet med å kjøre ned politifolk som forsøkte å stanse ham.

Påtalemyndigheten på sin side hevdet at de unge drapsmennene umulig kunne unngå å merke at Harper, som veide nesten 90 kilo, hang etter bilen.