Del saken





Men det er heller lite Språkrådet kan gjøre med det. Engelsk er standardspråket på nett, slik som apper og spill, film, TV og Youtube.

– Det er dramatisk, når vi vet at barn brukar mye tid på digitale flater, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet til NRK.

En ny undersøkelse viser at norske barn møter lite norsk språk på de medieplattformene de selv foretrekker å bruke. Både spillet og kommunikasjonen mellom spillerne er på engelsk.

– Omtrent alt går for seg på engelsk når jeg spiller dataspill, sier 15 år gamle Sindre Skuland Simensen.

Wetås i Språkrådet sier at det er positivt at ungdommen lærer seg flere språk. Men det er negativt om alt kun er på engelsk. Hun ønsker at politikerne tar ansvar og sørger for at barn får et godt digitalt tilbud på norsk.

– Det å kunne ha tilgang til godt innhold på norsk er veldig viktig for at unger og ungdommer skal kunne se at et norsk språk også kan brukes på digitale flater.

