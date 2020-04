Del saken





86 år gamle Sammy Miller fra Hampshire i England har en litt spesiell måte å bruke sin karantenetid på under koronakrisen.

Der hvor andre i hans alder sitter inne med et teppe over bena i gyngestolen og titter ut av vinduet, så velger den spreke tidligere roadracing og trial-mesteren å friske opp gamle kunster i bakgården sin.

Sammy Miller er nemlig den mestvinnende britiske trial-utøveren og har sågar fått et eget museum oppkalt etter seg og han har blitt tildelt en MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) av dronning Elizabeth, skriver Driving.

Motorsykkel-trial er en sport hvor spesialbygde motorsykler i lav hastighet tar seg over forskjellige hindre av mange vanskelighetsgrader. Man behøver styrke i tillegg til en utrolig balanse og kontroll over motorsykkelen for å bli god i denne sporten. Miller var en av de aller beste.

Selv i en alder av 86, så tar den gamle mesteren hver morgen en tur på sin gamle klassiske BSA motorsykkel for å ifølge ham selv «å holde seg i form og å holde tempoet oppe». Sykkelen hans er minst 30 kilo tyngre enn hva trial syklene er og tung å håndtere, så dette er ingen dårlig prestasjon.

Du kan se Sammy Miller kjøre noen runder i videoen under.