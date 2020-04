Del saken





I mars kom nyheten om at den svenske Hollywood-fruen Elena Belle (34) hadde mistet ektemannen sin, Michael Theannes.

Theannes (45) gikk bort etter at han kollapset nær parets hjem i Los Angeles.

Korttid senere tok Belle et siste farvel med ektemannen med en gigantisk fest for å hedre hans minne med inviterte gjester som sto paret nært, i stedet for å fokusere på tapet, valgte gjestene å feire ektemannen.

Elena Belle har i imidlertid besluttet å dele nok et innlegg på Instagram, hvor hun meddeler enda en tragisk nyhet.

«Luna mistet ikke bare faren sin, den samme uken gikk også bestefaren Yves bort (han var veldig syk). I dag hviler de begge sammen. Yves var veldig snill og hadde den fineste sjelen, vi alle elsket ham veldig, og vi vil alltid huske ham. Nå er de begge i himmelen, Yves og Michael spiller sannsynligvis golf sammen som de pleide å gjøre. Hvil i fred, engler. Nå er dere på den andre siden, men vi vil være sammen igjen snart. Jeg elsker dere», skriver hun ifølge Se og Hør.

Dødsfallet til ektemannen preger Elena Belle sterkt og nylig opplyste 34-åringen at hun ikke lenger ønsker å bo i huset de delte sammen.

«Jeg flytter ut av dette huset når alt dette rundt viruset (coronaviruset, journ.anm.) er over. Jeg kan bare ikke bo her, da alt minner meg om han, og jeg har alltid vært redd for å være her alene. Så jeg vil mest sannsynlig flytte inn i en leilighet. Trenger bare å finne noe som føles trygt», skriver hun i innlegg på Instagram.