Den lille piken ble tvinnet inn i en dragehale i Taiwan og ble dratt opp i luften.

Det var kraftig vind, slik at en rekke mennesker måtte holde den lange halen rett før de sendte opp dragen. Den gikk rett opp i stor fart, da først så folk at i enden av halen hang et lite barn.

Først trodde folk at det var en dukke i enden av halen, men da de forsto at det var et barn begynte de å skrike høyt, og dragen ble dratt ned igjen. Flyturen hennes varte i 31.

Hun kom fra det nærmest uskadd, hun slapp med skrekken og noen skrubbsår. Ordføreren i byen Hsinchu på Taiwan, Lin Chih-chien, har beklaget hendelsen.

– Alle på stedet ble nesten skremt til døde. Det skjedde virkelig i løpet av et øyeblikk skriver, en person som kaller seg Via på Facebook.