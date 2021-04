Del saken





Britisk forskning har avdekket at et kosthold rikt på fullkorn kan beskytte mot sykdom og redusere risikoen for tidlig død.

De studerte personer som inntok 70 gram fullkorn per dag, og sammenlignet de med personer som spiste lite eller ikke noe fullkorn. Forskerne fant da ut at sjansen for å dø, uansett årsak, var 16 prosent lavere for de som spiste fullkorn, skriver Norsk helseinformatikk (NHI).

Forskjellen var høyest for de som ble rammet av hjerteinfarkt og slag. Men den var derimot svakere når det dreide om risikoen for å dø av kreft. En kan ikke sikkert si at disse forskjellene kommer kun for å bare spise fullkorn. Det kan være at mange av de som spiser fullkorn også lever et sunnere liv. Det kan være at de trener, er forsiktige med alkohol og ikke røyker.

Men det kan gi et pekepinn at fullkorn inngår i et sunt kosthold, og bør foretrekkes fremfor raffinerte karbohydrater, som for eksempel hvitt brød, ris og pasta.