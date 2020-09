Del saken





Den første september fylte jeg 50 år. Det er jo en dag som de fleste feirer i stor stil. For min egen del hadde jeg lyst til å prøve et sosialt eksperiment.

Slik det har blitt etter at sosiale medier kom på banen så kan de fleste knapt klare seg uten. Hvor enn man går så ser man folk med nesa trykket ned i mobiltelefonen, nettbrettet, laptopen eller hva det nå måtte være av teknisk duppeditt hvor man har tilgang til Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram osv.

Vi har nå på en måte blitt kjendiser. Vi kan la alle få se hva vi har til middag, hvor vi har vært på ferie og for skummelt mange – hva enn vi gjør av hverdagslige ting. Sosiale medier har skapt en avhengighet hos de fleste som knapt er til å tro.

Alt dreier seg i utgangspunktet om sosial status. Får man mange liker på sine innlegg, så er man høyt oppe på den sosiale rangstigen. De som ikke får så mange, kjenner sin plass. Det har utviklet seg til et brutalt kastesystem hvor de som er godt likt kan ytre sine meninger til stor applaus fra følgere.

Ved fødselsdager så er det alltid snakk om å få så mange gratulasjoner som mulig fra folk man ikke kjenner. På den måten kan man få føle litt av hvordan det er å være kjendis. Ukjente mennesker som er Facebook-«venner», hyller deg på din dag. Facebook minner deg veldig snillt på hvem av dine «venner» som har bursdag i dag, og mange skriver av ren høflighet eller bare for å være hyggelig en hilsen til et menneske man ikke kjenner, men kanskje liker meningene til eller matrettene vedkommende legger ut.

Så vil den som hadde bursdag – dagen etter – gå ut med en egen melding hvor man takker for alle gratulasjonene, at det var «overveldende» mange og at man rett og slett ikke hadde mulighet til å lese alle sammen, men vil få takke alle sammen her og nå.

Akkurat slik det er å være en kjendis.

Det er nok det som er nøkkelen til den enorme suksessen slike plattformer har fått. Vi har alle et oppmerksomhetsbehov. Det kjennes godt om mange liker det du legger ut av bilder, meninger eller tips for eksempel. Sosiale medier skaper mange vinnere men det skaper enda flere tapere.

Ikke bare er det snakk om kroppspress, dårlig selvbilde, stress og andre psykiske momenter, men det fysiske elementet blir mindre og mindre viktig. Ikke bare besøker vi hverandre mindre fordi vi nå har kontakt over sosiale plattformer, men vi rører oss heller ikke så mye som vi gjorde før.

Det er både positive og negative sider ved alt, så også sosiale medier. For det er mye positivt med dem også. Blant annet får nå folk informasjoner fra alle mulige hold og ikke bare fra en kanal som dermed kan bestemm form og innhold helt etter sin egen agenda. Det florerer selvsagt med falske nyheter, men det er bedre at man får en fri informasjonflyt enn at man skal bli fortalt hva man skal mene av en som har monopol på sannheten.

Jeg bestemte meg derfor på min 50-årsdag å fjerne Facebook sin mulighet til å minne folk på at jeg hadde fødselsdag. Jeg fikk derfor bare 15-20 hilsner på dagen. Men de gratulasjonene setter jeg umåtelig stor pris på. Dette er mennesker som bryr seg om meg, kjenner meg og som husket min fødselsdag.

Det føltes utrolig godt.

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men for min egen del så føles det godt å vite at noe er ekte, varmt og direkte fra hjertet når det kommer til ting som fødselsdager. Det er mulig jeg er håpløst gammeldags, men for en stakket stund – når jeg leste de gratulasjonene jeg tross alt fikk – så følte jeg meg virkelig satt pris på. Og det varmet virkelig en middelaldrende hvit mann mer enn hva man skulle ha trodd.