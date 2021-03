Del saken





Tiden går, og flammen begynner å slukke. Det blir sjeldnere at en tar på hverandre, kysser og har aktivitet på soverommet. Forelskelsen har gått over til samvær.

Så kommer tiden der man ønsker barn. Når hun blir gravid så føler hun seg sliten, og har vansker med å vise kjærlighet overfor mannen. Så kommer fødselen, da blir det mye gråt og søvnløse netter. Hun blir tett knyttet til barnet, og har lite til tid mannens ønsker. Han igjen føler at hun avviser han.

Hun slutter å være tiltrekkende, fordi hun det kan tolkes som at hun vil på soverommet. Han blir også tilbakeholdende, og vil ikke presse seg på. De begge føler seg ensomme.

Sexolog og familieterapeut Thomas Winther til sier til KK at det er ikke meningen kvinner skal prioritere sex like etter fødsel, hun skal passe på babyen. Kvinnen får «kjærlighetshormonet» når hun ammer og er ikke like avhengig av annen nærkontakt.

– Resultatet er at han står igjen og lurer på hva i all verden som skjedde? Han har gått fra å være hennes eneste til å havne langt bak i rekka, sier Winther.

Han mener at de fleste menn tåler dette i måneder, men om intimiteten forsvinner bør en være på vakt, og snakke om det.

– Intimitet er siste bekreftelse på at vi er kjærester. Og én ting må vi være klar over; at når mannen sier han savner sex, så er det ofte primært bekreftelsen han savner. Han vil vite at hun fortsatt vil ha ham, sier Winther, og legger til:

– Jeg tror at mange menn hadde levd godt med mindre sex hvis de fikk andre former for bekreftelse, som komplimenter og kos.

Sexolog og familieterapeut sier at de må snakke sammen.

– Ikke tenk at det bare går over når sommerferien kommer eller når vi bare ikke jobber så mye. Ta grep med én gang, sier Winther.