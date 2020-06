Del saken





Emmylou Harris (1947-) er en amerikansk musiker, sanger og låtskriver innen country, folk og alternativ rock.

There are only two kinds of men in the world: those that are in love with Emmy Lou and those that haven’t met her yet.

– Willy Nelson

Harris har solgt mer enn 15 millioner album og vunnet 14 Grammy-priser. Hun har medvirket til å øke countrymusikkens troverdighet og anseelse. Harris opponerte mot den tradisjonelle, konservative og kommersielle countrymusikken:

– Jeg røkte countrymusikk, men inhalerte ikke, skal hun ha sagt.

Som 16-åring fikk hun sin første gitar i bursdagsgave fra bestefaren. Hun studerte drama og jobbet senere som servitør i New York mens hun forsøkte å slå gjennom som artist. Harris var svært vakker, og vant flere skjønnhetskonkurranser på denne tiden.

I utgangspunktet var Harris inspirert av visesang og folk music. Hennes idoler var figurer som Bob Dylan, Joan Baez og Woodie Guthrie. Men hun likte også The Carter Family og store bluegrassmusikere som Ralph Stanley og Flatt & Scruggs. Debutalbumet «Gliding Bird» kom i 1969, men floppet. Låta inneholdt fire låter signert Harris, hør blant annet Fugue for the Ox (etter ca 3.30). Ellers var det coverlåter, som denne Bob Dylan-låta.

Parsons og gjennombrudd

Så møtte hun Gram Parson. Parson har hatt enorm betydning for amerikansk musikk, til tross for sitt svært korte liv. Parson overbeviste Harris om å satse for fullt på country.

Harris turnerte som vokalist for Parson fra 1971 inntil han døde i 1973, kun 27 år gammel. Hør paret fremføre Love Hurts eller In My Hour of Darkness.

Tidlig i 1975 fikk Harris en viss suksess med albumet «Pieces of the Sky». Albumet nådde 7. plass på countrylistene, og Harris fikk sin første hit med If I Could Only Win Your Love.

Så kom gjennombruddet med «Elite Hotel», som kom ut i desember 1975. Albumet toppet salgslistene, og to singler toppet Billboard: Together Again og Sweet Dreams. Elite Hotel ga Harris sin første av mange Grammy-priser.

Emmylou Harris var nå en etablert countrystjerne, som i tillegg ble dypt respektert også utenfor countrymiljøet. Hun samarbeidet med storheter som Bob Dylan, Neil Young og Roy Orbison.

Harris fortsatte å gi ut album bestående av en blanding av egne låter og andres. Hun spilte inn (You Never Can Tell) C’est la Vie av Chuck Berry like gjerne som Hello Stranger av The Carter Family.

Harris ga også ut kanskje den vakreste versjonen av Van Zandt-klassikeren Pancho & Lefty.

Med sin såre, vakre vokal, backet opp av fantastiske musikere som Rodney Crowell og Ricky Skaggs, kombinert med en musikalitet og en innlevelse få gjør etter henne, har Harris bygd stein på stein, og hennes vakre musikk og vesen har funnet sin plass i den amerikanske folkesjela.

Hun overrasket stadig, som med fantastiske «Wrecking Ball» fra 1995. Når man hører Deeper Well er det bare stemmen som er gjenkjennelig fra hennes tidlige innspillinger. Hør også Sweet Old World, i duett med Neil Young. Særlig vakrere blir det ikke.

Katalogen er enorm, og en gjennomgang sprenger alle rammer. Men det får holde å si at hun ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2008, og i American Academy of Arts and Sciences året etter. Hun er æresdoktor i musikk ved Berklee College of Music, og ble hedret av First Aid Kit da hun ble tildelt Polar Music Prize i Stockholm i 2015.

Jeg hadde først planlagt å velge en fremføring av låta Tulsa Queen. Men det er fredag, Liverpool er seriemestere for første gang siden jeg gikk ut av befalskolen i 1990, solen skinner og jeg føler for en fest.

Derfor: Her kan du se og høre Emmylou Harris fremføre Chuck Berry-låta (You Never Can Tell) C’est la Vie. Skål, YNWA!