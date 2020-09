Elvis Presley’s ikoniske hjem Graceland ble nylig vandalisert og tilgriset med grafitti og slagord.

Demonstranter hadde blant annet skrevet «Black Lives Matter», «Defund the Police» og «Fuck Trump» på veggene rundt Graceland, skriver Memphis Commercial Appeal.

I tillegg hadde noen skrevet «Abolish ICE». ICE er en amerikansk grensepolitistyrke som er ansvarlig for å kontrollere grensene og forhindre smugling av narkotika og ukontrollert, illegal innvandring til USA. Åpne grenser er et krav fra store deler av venstresiden i USA, og ICE blir derfor sett på som en fiende.

The wall outside @VisitGraceland in #Memphis where #Elvis fans write their names and tributes to The King was vandalized overnite. #BlackLivesMatter #DefundMPD #AbolishIce & #BreonnaTaylor were spray painted all over the wall.

📸: @BriseidaHolguin pic.twitter.com/xT9gcyQz82

— Joyce Peterson (@MemphoNewsLady) September 1, 2020