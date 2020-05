Elon Musk har nylig blitt far. På Twitter avslørte han det som kan være barnets mildt sagt uvanlige navn.

Etter at det ble kjent at Musk og kjæresten Grimes (Claire Elise Boucher) hadde fått et nytt familiemedlem, var det mange som lurte på om gutten hadde fått et navn, skriver Independent. Svaret fra Musk var:

X Æ A-12 Musk.

Elon Musk er kjent som entrepenør, både i bilbransjen (Tesla) og gjennom romfartselskapet Space-X. Han ble styrtrik etter å ha grunnlagt PayPal. Men han er også kjent for sine mer eksentriske sider.

Den nybakte moren Grimes er også svært spesiell. Som Xstra har skrevet om tidligere har hun et svært spesielt treningsopplegg:

Hun skrev på Instagram at hun har en «360 graders tilnærming» til treningen. Dagen startes gjerne ved å oppholde seg 2-4 timer i en «deprivasjonstank» hvor mangelen på fysiske og mentale inntrykk hjelper henne å «astro-gli mellom ulike dimensjoner».

På ettermiddagen har hun en økt med sverdkamp som varer omlag to timer. Etterpå går hun inn i sitt hjemmestudio, som hun kaller IR-sauna, siden rommet er fylt av sterkt infrarødt lys. Dette skal hjelpe «kropp og sinn til høyeste funksjonalitet, med et neuroplastisk mål mellom 57,5 og 71,5 AphC».

Nå forklarer Grimes betydningen av det som angivelig skal være den nyfødte guttens navn:

– X, den ukjente variabelen

– Æ, min alve-stavemåte av Ai (kjærlighet og/eller kunstig intelligens)

– A-12 = forløper til SR-17 (vårt favoritt-fly). Ingen våpen, ikke noe forsvar, bare fart. Fantastisk i kamp, men ikke-voldelig)

– «Archangel», min favorittsang)

– (Metallrotte)

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)

— ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020