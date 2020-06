Del saken





Lav energitetthet, treg lading og høy luftmotstand forsinker elektriske motorsykler.

Dagens elektriske motorsykler har dårlig rekkevidde, er for tunge og for dyre, skriver Teknisk Ukeblad.

Sammenlignet med elektriske biler så ligger motorsykler veldig langt etter i den tekniske utviklingen. For dårlig energitetthet i batteriene og høy luftmotstand skaper veldig dårlig rekkevidde. Det er grunn til å tro at en stor tursykkel har større luftmotstand enn en moderne mellomklassebil.

Det kjente amerikanske motorsykkelmerket Harley Davidson, lanserte en helelektrisk modell i fjor. Salget skal ha vært katastrofalt dårlig og sykkelen som ble kalt Livewire, ble betegnet som en flopp. Det er sågar de som mener at den er en av årsakene til at Harley Davidson sin CEO, Matt Levatich, måtte gå av.

Dårlig rekkevidde

Motorsyklister er sannsynligvis ikke mindre opptatt av global oppvarming, utslipp og miljø enn resten av befolkningen, men det elektriske tilbudet er ennå for dårlig. Amerikanske Zero, som ble stiftet i 2006, og har vært tilbudt i Norge i en årrekke, har kun en rekkevidde på 103 km på motorvei. I fjor ble det produsert knapt 3000 eksemplarer.

Behovet for elektriske motorsykler vil nok bli større etterhvert. Spesielt etter de minste modellene. Tim Diehl-Thiele, leder for Produkt- og innovasjonskommunikasjon hos BMW, sier følgende:

– Det er klart for oss at elektromobilitet vil være viktig for motorsykkelens fremtid. En grunnleggende forutsetning for at elektriske motorsykler skal spille en viktig rolle er utvikling av batteriteknologi og økt tetthet av ladestasjoner. Dette fordi motorsykler hovedsakelig brukes til fritidskjøring, og ofte til lengre strekninger utenfor urbane strøk, sier Diehl-Thiele.

Om man skal sammenligne med bil så er dagens elmotorsykler mer som Think eller Buddy enn de er som Tesla eller Jaguar I-Pace.