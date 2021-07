Del saken





En jentebaby født i Israel i juli hadde et lite embryo i magen. Det skjer i mindre enn 1 av 500.000 tilfeller, sier eksperter.

Tisltanden kalles «fetus-in-fetu» (foster i foster) og ble oppdaget ved Assuta Medical Center i Ashod, Israel, skirver Fox News.

Legene oppdaget allerede før fødselen at magen til den nyfødte var forestørret og tok røntgenbilder.

– Vi ble overrasket over at det var et embryo, sier Omer Globus som jobber ved sykeshuset til The Times og Israel.

Embryoet var bare delvis utviklet og ble fjernet etter fødsel.