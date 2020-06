Del saken





Det er ikke så lett å vite hva man skal spise for å ha et sunt kosthold, særlig når rådene som florerer spriker så mye som det gjør.

– Det trenger ikke være så vanskelig, for det er noen generelle råd som gjelder for veldig mange. Det er som regel ikke så svart-hvitt, det er den gylne middelvei som funker best, sier Cathrine Borchsenius, som er klinisk ernæringsfysiolog og daglig leder av Bramat.no, til KK.

Hun mener at man bør fokusere på matvarene i seg selv, og ikke næringsstoffene i måten. For eksempel er det lettere å forholde seg til at man skal spise fisk to ganger i uken, enn at man trenger å få i seg mer jod, vitamin D og omega-3. Når det kommer til kosthold har vi gjerne en tendens til å tenke negativt, på hva vi ikke bør spise og hva vi bør kutte ned på. Det gir sjelden en positiv følelse.

– Hvis jeg bare skulle gi noen få råd så vil jeg si at i stedet for å fokusere på nei-maten, bør vi heller fokusere på det vi kan spise mer av. For eksempel mer grønnsaker, frukt og bær, for det er det få av oss som klarer å spise nok av. Det er fullt av næringsstoffer, har lite kalorier og metter godt.

Variasjon

– Få i deg minst fem porsjoner grønnsaker, bær og frukt hver dag – det er den beste helseforsikringen. Velg hele havregryn, brun ris og ekstra grove kornvarer så ofte du kan. Det holder tarmene i sving og blodsukkeret i sjakk. Og spis planteoljer, nøtter og fet fisk regelmessig. Det er bra for hjertet, vekten og humøret, forteller Gunn Helene Arsky, som er ernæringsfysiolog i Bama.

Kompliserte dietter, som veganisme og lavkarbo, er ofte vanskelige å følge over lengre tid. De kompliserer sosiale sammenhenger og kan i verste fall lede til næringsmangel. Det viktigste er å spise variert, ikke hoppe over måltider (i hvert fall ikke frokost), og å ikke spise for mye.