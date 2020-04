Del saken





I år feirer hun digitalt. Egentlig blir hennes dag markert med en våpensalutt, men på grunn av viruset har arrangementet blitt endret.

Dronningen og hennes gemal prins Philip feirer hennes majestets 94 års dag på Windsor Castle. Resten av kongefamilien oppholder seg andre steder. Slik at sammenkomsten i år blir den digitale plattformen Zoom.

– Mange har måttet ta i bruk alternative måter å møte familien på, så de skal ha en digital sammenkomst. Charles sitter isolert etter at han selv var syk av covid-19, og William og Kate er i Norfolk. Men de samles digitalt, sier TV 2-reporter Kjetil Iden i London.Stor

Dronningen og prins Philip er i risikogruppen for coronaviruset. Dronningen selv er sprek og aktiv, på tross at høy alder. Men hennes gemal prins Philip har rukket og bli 98 år, og det merkes på helsen.

– Begge oppholder seg på Windsor Castle og lever et ganske nøysomt liv. Dronningen er kjent for at hun liker å pusle puslespill, og hun rir fortsatt. Om det er noen det passer å si at vedkommende er «still going strong», så er det dronning Elizabeth, sier Vagle til Nyhetskanalen tirsdag.

Dronning Elizabeth har vært Storbritannias monark siden. Hun ble født 21. april i 1926. Egentlig var det farens bror Edward VIII som skulle være monark, men han abdiserte da han giftet seg med den fraskilte amerikanske kvinnen Wallis Simpson. Da tok faren over tronen som George VI. Dronning Elizabeth er i dag den eldste og lengstsittende monarken.