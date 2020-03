Del saken





Dolly Parton er den mest suksessrike kvinnelige countryartisten. Og hun er dypt elsket av det amerikanske folket.

Nylig feiret Dolly Parton sin 74-årsdag. Samtidig ble det kjent at hun vurderer å stille opp lettkledd i Playboy når hun neste år fyller 75.

Parton har vært aktiv med sin musikk siden hun var barn. Tretten år gammel platedebuterte hun. Hun har vært artist i over 60 år!

I 1967 ble Partons første album Hello I’m Dolly utgitt. En av låtene het ironisk nok Dumb Blonde.

Hun er i følge Wikipedia kåret til én av USAs femti mektigste av The Wall Street Journal.

Da den første sauen ble klonet, fikk den navnet Dolly. Dolly Parton fremstilles ofte som en dum blondine, litt sånn white trash. Men Dolly blir ikke krenket. Hun har en gang sagt omtrent følgende:

– Jeg vet at jeg ikke er dum. Og dessuten er jeg heller ikke en ekte blondine.

Hun ble inspirert av lokale prostituerte, som alle foraktet. Men som Dolly sier:

– Jeg syns de var vakre, jeg.

Hun er en av USAs mest populære kjendiser, og en av grunnene til dette er at hun ikke bruker enhver anledning til å snakke politikk. Hun har fans i alle leire. Hun støter ingen fra seg. Hun sier det hun har å si i tekstene sine. Og hun hjelper barn og unge med lesevansker. Parton vokste opp med foreldre som ikke kunne lese. Derfor har hun startet en kjede av biblioteker hvor barn kan låne bøker gratis.

Dolly Parton har hatt suksess som skuespiller også. Megasuksessen Nine to Five er et eksempel. Rollen som Hannah Montanas tante er et annet eksempel. I realiteten er Parton Mileys gudmor.

En podkast med navnet «Dolly Parton’s America» ble kåret til fjorårets beste av Forbes.

Parton samarbeidet også med andre artister, som her med nylig avdøde Kenny Rogers i en fremføring av Islands In The Stream av Gibb-brødrene (Bee Gees). Denne får plass til minne om min mor, som døde nylig og elsket denne låta. Og som et minne om studietiden, hvor jeg arrangerte pokerturneringer som alltid ble startet opp med en avspilling av The Gambler.

Men først og fremst var Dolly Parton låtskriver. Hun har skrevet tusenvis av låter.

Jeg kunne valgt Jolene, en nydelig låt som også Miley Cyrus har fremført ved flere anledninger, også i duett med sin gudmor.

Men det må bli kjempehiten I will Always Love You, som nok er mest kjent i versjonen som Whitney Houston spilte inn i forbindelse med filmen «Bodyguard».

Men det er Dolly Parton som skrev låten, i forbindelse med at hun brøt med en tidligere samarbeidspartner som brukte Dolly Parton som «side kick».

Dolly Parton syns det var helt greit at Whitney Houston fikk æren for låta. Parton var en ekte forretningskvinne, og skal ha uttalt:

– La gjerne Whitney ta æren, så lenge jeg får beholde pengene.

Her kan du se og høre Dolly Parton fremføre I will Always Love You.