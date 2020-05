Del saken





Folk reagerer ulikt på stress. Noen lar seg lett stresse og opplever at de mister kontroll. Andre fungerer godt under press, mens enkelte tilsynelatende ikke lar seg stresse.

Stress kan ha sitt opphav i ulike faktorer, som problemer i parforholdet, konflikter på jobb og dårlig økonomi. Men er det slik at noen av oss er ekstra utsatt for å bli stresset? Det stemmer, i alle fall om vi skal tro Frank Nilsen, som er mental trener og programleder for podcasten Mentaltrener. Han forteller KK at stress er kroppens kjemp- eller flykt-respons.

– Du må rekke møtet klokken 9, ellers blir det helt krise. Da begynner du å tenke på alle konsekvensene av at du kommer for sent som igjen fører til at kroppen går inn i en kamp- eller flyktrespons, sier han.

– Jeg tror noen personligheter har lettere for å stresse mer enn andre fordi de tenker mer på konsekvenser enn andre, sier han videre.

Angst

Asle Hoffart er forsker ved Modum Bad og professor II ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Han forklarer at særlig de som har en angstlidelse fra før reagerer sterkere enn andre på ytterligere stress. Personer som har mye av trekket nevrotisisme (ett av «de fem store» personlighetstrekkene) vil være ekstra sårbare

– De bekymrer seg mye, tenker gjerne det verste, og har svingende humør. Ved stress vil disse tendensene øke og føre til og forsterkes av angst, anspenthet, konsentrasjonsvansker og søvnvansker. Dermed kan de komme over i tilstanden generell angstlidelse, sier Hoffart til KK.

I tillegg kan også andre mer spesifikke symptomer på angst, som hjertebank, oppleves som farlige og utløse ytterligere negative reaksjoner på stress. Under stress utløses angst og kroppslige reaksjoner, som kan tolkes som seg på akutt, alvorlig sykdom.