Det er ikke bare toalettpapir, mat og drikke nordmenn nå hamstrer etter coronavirusutbruddet. På grunn av økt salg av insulin er det nå distribusjonsutfordringer på den livsviktige medisinen.

– Som kjent i nyhetsbildet i dag er det nå distribusjonsutfordringer på insulin. Alle i Norge er i disse tider urolige, ikke minst personer med diabetes som er avhengig av insulin.

– Dette har skapt en situasjon der enkelte apotek er tomme etter unormalt stor pågang, og det er nå innført restriksjoner. Det er viktig å understreke at det ikke er mangel på insulin, men at noen apotek er tomme og det tar tid å få tilførsel, ifølge en pressemelding fra Diabetesforbundet.

Også det blodsukkersenkende medikamentet Metformin har det nå blitt innført restriksjoner på.

Forbundet oppfordrer til solidaritetsdugnad ved å dele på insulin og la de som trenger det få først, skriver Diabetesforbundet i pressemeldingen.

Diabetesforbundet har mottatt flere henvendelser fra folk som har ekstra insulin og som gledelig deler.

– Vis solidaritet!

– Nå må vi med diabetes vise solidaritet med hverandre, overholde kriteriene fra Legemiddelverket, og dele solidarisk. Nå må de som ikke har nok, få først, sier Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet.

De første som er invitert med på dugnaden er over 800 tillitsvalgte i Diabetesforbundet.

– Vi trenger nå at dere som er våre tillitsvalgte bidrar i dugnaden til å sikre at alle som trenger det får nødvendige medisiner. Nå er det behov for at dere går i front for å vise solidariteten i diabetesfamilien vår, skrev Allgot i en epost og sms til tillitsvalgte lørdag 14. mars, noe som ga god respons.

– I løpet av ettermiddagstimene har vi fått mange henvendelser fra personer med diabetes som har ekstra insulin, og gledelig deler dersom dette skulle bli nødvendig, forteller Diabetesforbundet i pressemeldingen.

Utvidet telefontid på Diabeteslinjen

Grunnet den prekære situasjonen har Diabetesforbundet i samarbeid med Helsedirektoratet utvidet åpningstider på Diabeteslinjen i helga.

Ifølge Diabetesforbundet kan alle som har spørsmål om diabetes og korona få hjelp av veiledere, diabetessykepleiere og leger:

Lørdag: 10:00 – 18:00

Søndag: 10:00 – 18:00

Kontakt Diabeteslinjen på telefon: 815 21 948 for hjelp

