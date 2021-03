Del saken





Ny studie: Oppsiktsvekkende om barnefedme, skriver Dagbladet i sin plussak. Men hvor rart er det egentlig?

Artikkelen startet slik: «Forskere fra University College Dublin i Ireland har nylig publisert en studie som tyder på at mødre som spiser usunt i svangerskapet har større sannsynlighet for at barna blir overvektige i løpet av barndommen. Det samme gjelder motsatt vei: Gravide med et sunt kosthold har lavere risiko for å få overvektige barn.»

Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør sier følgende til avisen:

– Det forskerne ser er at mødre som har et mindre sunt kosthold i svangerskapet, kan være med på å skape økt betennelse i kroppen, som igjen kan påvirke epigenetikken og at dette er assosiert med at barn av disse mødrene utvikler mindre muskelmasse og blir overvektige utover i barndommen, sier hun.

Grunnen til at barn av mødre med et usunt kosthold oftere er overvektig, kan like godt skyldes at disse mødrene fortsetter å spise usunt også etter svangerskapet, og at de også serverer usunn mat til sine barn, ifølge Sundfør.

– Vi vet at et usunt kosthold med lite grønnsaker og fiber og mye sukker og prosessert mat øker risikoen for å utvikle overvekt. Slik denne studien er gjennomført er det altså umulig å si om det er mor sitt usunne kosthold gjennom svangerskapet som påvirker barnets epigenetikk eller at barna også blir servert et usunt kosthold, som gjør at flere barn av mødre med et usunt kosthold i svangerskapet blir overvektig. Det er sannsynlig at begge faktorene er av betydning.

Så helt oppsiktsvekkende er det kanskje ikke?