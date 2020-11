Del saken





Det går bare en vei etter at du runder 30. Men dette kan du gjøre for å forsinke forfallet.

Det skjer en endring i kroppen. Man får mindre muskler og mer fett. Ekspertene mener at muskelstyrken kan holde seg til sent i 40-årene og kanskje senere. Det finnes flere idrettsutøvere som har holdt verdensklasse til langt ut i førtiårene. Ole Einar Bjørndalen er et nylig eksempel på det. Msen når man blir enda eldre, etter fylte 50, faller muskelstyrken ubønnhørlig.

– Både hos kvinner og menn faller produksjon av kjønnshormoner fra 50 års-alder. Samtidig blir man mindre aktiv. Muskulaturen får mindre stimuli. Du må gjøre mer aktivt for å holde det i sjakk, forklarer Truls Raastad ved Norges idrettshøgskole til Aftenposten.

Endringen er ikke stor, men absolutt merkbar.

– Den absolutte muskelmassen beholder du i stor grad til du er 50 år, men på grunn av at de fleste øker fettmasse fra 30–50 år, går den relative muskelmassen ned. Fra 50-års alderen begynner tapet av muskelmasse å bli merkbart. Man regner med at du mister én prosent av muskelmassen pr år fra 50 og oppover og to prosent fra du er 70 og oppover, sier Raastad.

Tren, tren, tren

Kapasiteten i muskulaturen reduseres altså når du blir eldre. Derfor må du begynne å trene styrke regelmessig.

– Med mindre du kompenserer med å øke den fysiske aktiviteten, så vil du ikke redusere vekten like mye som matinntaket. Om kroppen reduserer energiforbruket med 10 prosent må du kanskje redusere matinntaket med 20, sier Jostein Hallén, seksjonsleder for fysisk prestasjonsevne ved Norges idrettshøgskole.

Men det er ikke bare fysisk man får igjen for å trene. Også mentalt blir man friskere av å bruke kroppen.

Uansett alder er det bare å sette igang!