Det er mye galskap der ute, slik som personer som må sette seg ned eller skrive lister for alt.

Kathisomani og klinomani er besetter relatert til hvile, symptomene er at de må ligge, sitte eller sove. Selv om de i utgangspunktet fremstår like, er sinnslidelsene forskjellige. Kathisomania er manien for å sette seg ned. Det er ikke gleden av å sette seg ned, men trangen til å sette seg ned. I hverdagslivet kan lidelsen skape problemer, slik som at de nekter å tilby setet på bussen til eldre eller gravide, sitter på gulvet mens de venter i kø, eller sitter på et klesstativ mens de handler. Lidelsen må ikke forveksles med klinomani der manien er å ligge, der personens liv dreier seg rundt det å ligge i sengen. Eller hypomani som er en besettelse av å sove.

Glazomani er også en uvanlig besettelse, der er symptomene en lidenskap eller fascinasjon for å lage lister. De lager lister over absolutt alt. Slik som å lage lister over daglige oppgaver, steder å gå til eller nøkkelfraser å si til bestemte tidspunkter. De får følelsen av å være organisert. Her må en ikke forveksles med lidelsen OCD eller kompulsiv personlighetsforstyrrelse. De kan utvikle tvangsmessig atferd for å motvirke angst. Ved å føre lister for å stoppe tvang. Hvis de har ført opp på listen «vann blomstene» så trenger de ikke å sjekke om blomstene har fått vann.

En annen lidelse som også kan forveksles er diagnosen DSM-V eller obsessiv-kompulsiv personlighetsforstyrrelse. Der er symptomene manisk renslighet, perfeksjonisme og effektivitet. I den besettelse er det detaljer, regler, lister og organisering. Men de utfører ofte disse handlingene til det punkt at de forsømmer hovedmålet med aktiviteten. Med andre ord målet med selve listen.

Tanoreksi er manien av å være solbrun. Det kan være en avhengighet eller en undertype av kroppsdysmorf lidelse. De som lider av kroppsdysmorfi er altfor bekymret for feil, enten de er reelle eller forestilte. De med manien tanoreksi forbinder brun hud med skjønnhet, og er besatt av å sole seg. Lidelsen øker faren for hudkreft eller tidlig aldring. Sollys skaper endorfiner og genererer en følelse av avslapning, velvære og eufori. Som behandling kan trene, lytte til musikk, le eller spise.