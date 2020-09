Del saken





Vær oppmerksom på de første tegnene på sykdom.

En ny amerikansk studie viser at covidsymptomene kommer i en rekkefølge som skiller seg fra en vanlig influensa, skriver VG, og forteller at coronaviruset begynner som regel med feber, i motsetning til influensa som begynner med hoste.

Forskere ved University of Southern California har studert WHO’s data om Covid-19 fra Kina. De har så blitt sammenliknet tilfeller av influensa samlet inn av universitetet i Michigan. Samt mengder data av SARS- og MERS-syke fra tidligere epidemier.

Det er fire konkrete og observerbare symptomer (hoste, feber, diaré og oppkast) og de studerte i hvilken rekkefølge symptomene kommer. De kom frem til at symptomene ved Covid-19 kommer i følgende rekkefølge:

1. Feber

2. Hoste

3. Oppkast

4. Diaré

Sannsynligheten er sytti prosent for at man først får feber, så hoste. Det at feber kommer først er et typisk tegn på Covid-19. SARS og MERS begynner også med feber og deretter hoste, men de får diaré før oppkast.

Influensa derimot begynner med hoste så kommer feber, men der er oppkast og diaré sjeldent. Det er bare tre prosent sannsynlighet for at feber er det første symptom ved influensa.

At rundt 70 prosent av covidsyke får feber først betyr også at tre av ti ikke får det. På samme måte om en får feber så betyr ikke det at man er smittet av covid-19. Symptomenes rekkefølge skal ikke brukes som diagnosering. En må testes.

Men symptomenes rekkefølge kan være til hjelp for å identifisere tilfeller av covid-19 og deretter teste de. Et effektiv tiltak er febertesting. Men det er ingen sikker metode i virusbekjempelsen.

– Det vi vet er at kanskje rundt 40 prosent kan spre smitten før eller uten at de selv har symptomer. 95 prosent av febertilfellene vi har i Norge, skyldes sannsynligvis andre tilfeller enn covid-19, og er dermed symptom på noe annet, sier Fagdirektør for smittevern i Folkehelsedirektoratet, Frode Forland.